В каком слове количество букв и звуков не совпадает? 1)осень 2)зима 3)дерево 4)лампа 5)ручка

Русский язык
В каком слове количество букв и звуков не совпадает? 1)осень 2)зима 3)дерево 4)лампа 5)ручка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове -осень-количество букв и звуков не совпадает,потому что в этом слове 5 букв ,4 звука.
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