На лодочной станции надо покрасить 168 лодок.один мастер может сделать это за 28 дне??,а другой-за21день.за сколько дней они могут выполнить эту работу вместе?

Математика

На лодочной станции надо покрасить 168 лодок.один мастер может сделать это за 28 дне??,а другой-за21день.за сколько дней они могут выполнить эту работу вместе?

Автор: Гость