На лодочной станции надо покрасить 168 лодок.один мастер может сделать это за 28 дне??,а другой-за21день.за сколько дней они могут выполнить эту работу вместе?
Математика
На лодочной станции надо покрасить 168 лодок.один мастер может сделать это за 28 дне??,а другой-за21день.за сколько дней они могут выполнить эту работу вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 168:28=6 2) 168:21=8 3) 8+6=14(дней) Ответ: за 14 дней.
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