Вспомните порядок морфемного разбора слова. Приведите пример.

Русский язык
Вспомните порядок морфемного разбора слова. Приведите пример.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский(язык)-имя прилагательное.                                                       l-оно обозначает признак предмета:язык(какой?) русский.                   ll-имеет морфологические признаки:начальная форма-русский ------------дальше не знаю----------
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