В магазин привезли по 8 рулонов шёлка, шерсти и ситца.В одном рулоне шёлка 7 м, шерсти 12 м, а ситца 15 м. Сколько метров ткани привезли в магазин
Математика
В магазин привезли по 8 рулонов шёлка, шерсти и ситца.В одном рулоне шёлка 7 м, шерсти 12 м, а ситца 15 м. Сколько метров ткани привезли в магазин
Ответ(ы):
Гость:
8*7=56м -шелка 12*8=96 м - шерсти 15*8=120 м - ситци 56+96+120=272 м - всего или (7+12+15)*8=272 м. - всего
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