В магазин привезли по 8 рулонов шёлка, шерсти и ситца.В одном рулоне шёлка 7 м, шерсти 12 м, а ситца 15 м. Сколько метров ткани привезли в магазин

Математика

В магазин привезли по 8 рулонов шёлка, шерсти и ситца.В одном рулоне шёлка 7 м, шерсти 12 м, а ситца 15 м. Сколько метров ткани привезли в магазин

Автор: Гость