Какой из примеров не является словосочетанием? а- бить баклуши. б- бежит быстро. в- ??уляет на воле. г- отдыхающие на палубе 9) слова *абонент* и *абонемент* являются: а- синонимы. б- антонимы. в- паранонимы. г- архаизм 10) как...
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Какой из примеров не является словосочетанием? а- бить баклуши. б- бежит быстро. в- ??уляет на воле. г- отдыхающие на палубе 9) слова *абонент* и *абонемент* являются: а- синонимы. б- антонимы. в- паранонимы. г- архаизм 10) какое из дынных не является именем Иван? а Вано. б Ян. в Жан. г Джек. 11) какое из слов не является устаревшим? а вече. б шеф. в ланиты. г чело. 12) укажите пары слов, которые имеют одинаковый звуковой состав? а ножка-кошка. б круг-крюк. в дужка-душка. г рад-ряд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 a бить баклуши 9 в паранонимы
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