Ex6？？？//////：ddddd;;;;;;;;;;;

Английский язык
Ex6？？？//////：ddddd;;;;;;;;;;;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1If you work hard, you will pass the exam. 2Anna will phone Tom if she has time tonight. 3We'll go to the beach tomorrow if it doesn't rain.
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