Склади i запиши текст мiркування lt;lt;Чим менi подобаеться зимagt;gt;
Українська мова
Склади i запиши текст мiркування lt;lt;Чим менi подобаеться зимagt;gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗИМА Зима це рік коли пташки нас покидають , коли річки заморзають. Зимою діти, на дворі в сніжки грають. Зима це гарна пора року, і весоло всім нам!
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