Почему Моисей вступился ща еврея ?
История
Почему Моисей вступился ща еврея ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не потому,что он был евреем,а потому,что долг человека счи таться с правами другого.
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