Решите f(х)=х\3^3=4х^2-5
Алгебра
Решите f(х)=х\3^3=4х^2-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=x/27-4x^2+5=0f '(x)=(x/27)'-(4x^2)'+(5)'=1/27-8x
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