Помогите пожалуйста с 12 номером
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Помогите пожалуйста с 12 номером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.b 2.c 3.a 4.b 5.c 6.b 7.c
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