Решите пожалуйста 882•41+2719+(4264-195)•7=? по действиям

Математика
Решите пожалуйста 882•41+2719+(4264-195)•7=? по действиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
882*41+2719+(4264-195)*7=67364 4264-195=4069 882*41=36162 36162+2719=38881 4069*7=28483 38881+28483=67364
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