периметр равнобедренного треугольника равен 74 см найдите стороны этого треуголь??ика ,если его боковая сторона на 7 см меньше основания
Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 74 см найдите стороны этого треуголь??ика ,если его боковая сторона на 7 см меньше основания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковая сторона х -7 Основание х В равнобедренном треугольнике две стороны равны Р = х + 2 (х-7) Р = 3х -14 74 = 3х -14 3х = 74+14 3х = 88 х = 88/3 х ≈ 29,3 см основание 29,3 - 7 = 22,3 см боковые стороны
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