периметр равнобедренного треугольника равен 74 см найдите стороны этого треуголь??ика ,если его боковая сторона на 7 см меньше основания

Геометрия

периметр равнобедренного треугольника равен 74 см найдите стороны этого треуголь??ика ,если его боковая сторона на 7 см меньше основания

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