Периметр равнобедренного треугольнька 16 см основание треугольника в 3 раза меньш?? суммы его боковых сторон найдите стороны треугольника

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольнька 16 см основание треугольника в 3 раза меньш?? суммы его боковых сторон найдите стороны треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна сторона треугольника 6 см, вторая тоже 6 см, а третья 4 см.
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