Периметр треугольника 28см, а периметр прямоугольника в 4 раза больше.На сколько сантиметров периметр треугольника больше периметра прямоугольника?Помогите плиз!))
Математика
Периметр треугольника 28см, а периметр прямоугольника в 4 раза больше.На сколько сантиметров периметр треугольника больше периметра прямоугольника?Помогите плиз!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28×4=112 112-28=84 ответ: на 84 см
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