Периметр треугольника 28см, а периметр прямоугольника в 4 раза больше.На сколько сантиметров периметр треугольника больше периметра прямоугольника?Помогите плиз!))

Математика

Периметр треугольника 28см, а периметр прямоугольника в 4 раза больше.На сколько сантиметров периметр треугольника больше периметра прямоугольника?Помогите плиз!))

Автор: Гость