Периметр треугольника равен 17,5 см. длина первой стороны равна 0,4 его периметра . длина второй стороны равна 0,8 длины первой стороны найдите длину третьей стороны треугольника.

Математика
Периметр треугольника равен 17,5 см. длина первой стороны равна 0,4 его периметра . длина второй стороны равна 0,8 длины первой стороны найдите длину третьей стороны треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина первой стороны 17,5*0,4=7(см) Длина второй стороны  7*0,8=5,6(см) Длина третьей 17,5-7-5,6=4,9(см)
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