Периметр треугольника равен 60дм,а длины сторон относятся как 6:5:4 найти стороны тр??угольника.
Математика
Периметр треугольника равен 60дм,а длины сторон относятся как 6:5:4 найти стороны тр??угольника.
Ответ(ы):
Гость:
60:6=20 60:5=12 60:4=15
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