Периметр треугольника равен p см, одна сторона -22 см. , вторая сторона -b см. Составьте выражения для нахождения третьей стороны . Вычислите длину третьей стороны , если p=72,b=26
Математика
Периметр треугольника равен p см, одна сторона -22 см. , вторая сторона -b см. Составьте выражения для нахождения третьей стороны . Вычислите длину третьей стороны , если p=72,b=26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р-22-b= если р=72 а b=26 то 72-22-26=24 см длинна 3 стороны
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