Помогите пожалуйста. Составьте пожалуйста предложения со следующими словами кот??рые ниже.В скобках дан перевод слов.Предложения на английском написать.В 7 слове одно из двух вариантов выбрать любое из них. 1 Wonderful (чудесн...

Английский язык

Помогите пожалуйста. Составьте пожалуйста предложения со следующими словами кот??рые ниже.В скобках дан перевод слов.Предложения на английском написать.В 7 слове одно из двух вариантов выбрать любое из них. 1 Wonderful (чудесный) 2 True (правда) 3 A change (изменение) 4 The Same (тоже самое) 5 Wash ( мыть) 6 Mirror (зеркало) 7 Decide ( решать или решить) 8 Funny ( смешной) 9 Enjoy ( наслаждаться) 10 Cook (готовить ) 11 Quality (качествоj) 12 Fried ( жареный) 13 Politely (вежливо) 14 Astonishment (удивление) 15 Ceiling (потолок)

Автор: Гость