Периметр триугольника равен 1.25 м. одна сторона равна4.3дм. а вторая на 1 2/3см короче ??ервой. найдите длину третьей стороны и вырозите ее в метрах

Математика

Периметр триугольника равен 1.25 м. одна сторона равна4.3дм. а вторая на 1 2/3см короче ??ервой. найдите длину третьей стороны и вырозите ее в метрах

Автор: Гость