Периметр триугольника равен 1.25 м. одна сторона равна4.3дм. а вторая на 1 2/3см короче ??ервой. найдите длину третьей стороны и вырозите ее в метрах
Математика
Периметр триугольника равен 1.25 м. одна сторона равна4.3дм. а вторая на 1 2/3см короче ??ервой. найдите длину третьей стороны и вырозите ее в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Сначала для удобства выразим длины в сантиметрах 125 см - периметр 4,3 дм = 43 см - первая сторона 43 - 1 2/3 = 41 1/3 см - вторая сторона 125 - 43 - 41 1/3 = 40 2/3 - третья сторона - И преобразуем в метры = 40 2/3 см ~ 0,40667 см ОТВЕТ:~ 0,4067 м
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