1.Инфузория-туфелька; 2.Скат хвостокол; 3.Благородный олень; 4.Гренландский тюлень; 5.Рыжая вечерница; 6.Амеба обыкновенная.Назавите органы передвежения этих животных
Биология
1.Инфузория-туфелька; 2.Скат хвостокол; 3.Благородный олень; 4.Гренландский тюлень; 5.Рыжая вечерница; 6.Амеба обыкновенная.Назавите органы передвежения этих животных
Ответ(ы) на вопрос:
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1) жгутики 2) плавники 3) ноги 4) плавник 5) крылья 6) ложноножки
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