Заполните пропуски в тексте : В .... Веке до н.э. главным портом Афинского государства стал ... . Корабли из разных стран прибывали в торговую ... . За право торговать в Афинах купцы должны были платить .... .
История
Заполните пропуски в тексте : В .... Веке до н.э. главным портом Афинского государства стал ... . Корабли из разных стран прибывали в торговую ... . За право торговать в Афинах купцы должны были платить .... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 в 5 веке 2--- 3зону. 4 пошлину
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