Заполните пропуски в тексте : В .... Веке до н.э. главным портом Афинского государства стал ... . Корабли из разных стран прибывали в торговую ... . За право торговать в Афинах купцы должны были платить .... .

История

Заполните пропуски в тексте : В .... Веке до н.э. главным портом Афинского государства стал ... . Корабли из разных стран прибывали в торговую ... . За право торговать в Афинах купцы должны были платить .... .

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