Нужна ли заптая в предложении "Ему (Хлестакову) безразлично за кем волочиться.

Русский язык
Нужна ли заптая в предложении "Ему (Хлестакову) безразлично за кем волочиться.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.Ему Хлестакову,безразлично за кем волочится.
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