Нужна ли заптая в предложении "Ему (Хлестакову) безразлично за кем волочиться.
Русский язык
Нужна ли заптая в предложении "Ему (Хлестакову) безразлично за кем волочиться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.Ему Хлестакову,безразлично за кем волочится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Перпендикулярні прямі АВ і СD перетинаються в точці О.Промінь ОЕ проходить між променями ОА і ОD,а промінь ОF проходить між променями ОB i OC.кут Е...
Русский язык
Восстанови текст определи по вопросом какие члены предложения пропущены.вставь и подчеркни их. Дикобраз
Математика