Чему способствует высокое давление в капиллярном клубочке почек

Гость: Гость:

В капиллярном клубочке ( почки ), специальные клетки выделяют различные органические и неорганические соли и ионы, фильтруя при этом кровь. В результате в клубочках они концентрируются. понижается осмотическое давление, что в свою очередь приводит к притоку воды (чтобы разбавить концентрацию) и повышению общего давления в них.