Чему способствует высокое давление в капиллярном клубочке почек

Биология
Чему способствует высокое давление в капиллярном клубочке почек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В капиллярном клубочке ( почки ), специальные клетки выделяют различные органические и неорганические соли и ионы, фильтруя при этом кровь. В результате в клубочках они концентрируются. понижается осмотическое давление, что в свою очередь приводит к притоку воды (чтобы разбавить концентрацию) и повышению общего давления в них.
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