Перимитр прямркут 56 см. знайдить вси стороны якщо однасторона менше другои в три рази

Геометрия
Перимитр прямркут 56 см. знайдить вси стороны якщо однасторона менше другои в три рази
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=56 а=3х б=х Р=2×(а+б) 2×(3х+х)=56 2×4х=56 8х=56 х=7 а=3×7=21 б=7
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