Перпендикуляр, опущенный из вершины тупого угла на большее основание равнобедренной трапеции, делит его на части, имеющие длины 46 и 27. Найдите среднюю линию этой трапеции.
Геометрия
Перпендикуляр, опущенный из вершины тупого угла на большее основание равнобедренной трапеции, делит его на части, имеющие длины 46 и 27. Найдите среднюю линию этой трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если трапеция равнобедренная, то перпендикуляр из второй вершины на основание отсекает отрезок тоже 27 от 46. Верхнее основание тогда равно 46-27 = 19. Нижнее равно 46+27 = 73. Средняя линия равна (73+19)/2 = 92/2 = 46.
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