Первая команда набрала 6 очков,а вторая-20. На сколько очков вторая команда опереди??а первую? Заполни схему к задаче. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ.

Математика

Первая команда набрала 6 очков,а вторая-20. На сколько очков вторая команда опереди??а первую? Заполни схему к задаче. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ.

Автор: Гость