Первая команда набрала 6 очков,а вторая-20. На сколько очков вторая команда опереди??а первую? Заполни схему к задаче. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ.
Математика
Первая команда набрала 6 очков,а вторая-20. На сколько очков вторая команда опереди??а первую? Заполни схему к задаче. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко 20-6=14(оч)-им не хватило догнать соперников:
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