Первая команда набрала 6 очков,а вторая-20. На сколько очков вторая команда опереди??а первую? Заполни схему к задаче. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ.

Математика
Первая команда набрала 6 очков,а вторая-20. На сколько очков вторая команда опереди??а первую? Заполни схему к задаче. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко                                                                                                                                                                                                                         20-6=14(оч)-им не хватило догнать соперников:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте от существительных притяжательные прилагательные. Выделите в опухолей суффиксы. Костя, командир, бабка, Женька, Сашка, дедушка,директор...
Ответить
Русский язык
Сыграть в игру Конструктор.Собрать из предложенных чвстей чложные слова.Сам,ход,воз,лёт,вар,пар
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова-в лесу очень срочно!!!
Ответить
Русский язык
Напишите каким членом предложения является слово интересными
Ответить
Английский язык
Copy and complete with: hair is/isn't his tall has Lucy ..... got a big family. Her grandmother .... short and plump. Her brother .... short. Mr Wh...
Ответить