Первая цифра четырехзначного числа 7. Если эту цифру переставить на последнее мес??о, то получится число меньше первоначального на 864.Найдите первоначальное число . А)7861. Б)2354. В)1598. Г)4554

Математика
Первая цифра четырехзначного числа 7. Если эту цифру переставить на последнее мес??о, то получится число меньше первоначального на 864.Найдите первоначальное число . А)7861. Б)2354. В)1598. Г)4554
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искомое число можно обозначить как 7abc. Второе число с изменённой цифрой можно предстваить как abc7; Можно сказать, что получили уравнение 7abc-abc7 = 864; Находим цифры "столбиком", пошагово. 1)  7abc  abc7    864 Из первого шага очевидно, что c=1, т.к. 4+7=11, получается, что мы заняли единицу у b. 2)  7ab1      ab17        864  Из второго находим b; b=6+1=7 И прибавляем 1, т.к. мы занимали, т.е. b=8. 3)  7a81      a817        864  Из третьего шага : a+10=8+8=16. Т.е. a=6.  Искомое число : 7681. Можно проверить, вычев из этого числа 6817. Получим 864
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