Первая цифра четырехзначного числа 7. Если эту цифру переставить на последнее мес??о, то получится число меньше первоначального на 864.Найдите первоначальное число . А)7861. Б)2354. В)1598. Г)4554

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Искомое число можно обозначить как 7abc. Второе число с изменённой цифрой можно предстваить как abc7; Можно сказать, что получили уравнение 7abc-abc7 = 864; Находим цифры "столбиком", пошагово. 1) 7abc abc7 864 Из первого шага очевидно, что c=1, т.к. 4+7=11, получается, что мы заняли единицу у b. 2) 7ab1 ab17 864 Из второго находим b; b=6+1=7 И прибавляем 1, т.к. мы занимали, т.е. b=8. 3) 7a81 a817 864 Из третьего шага : a+10=8+8=16. Т.е. a=6. Искомое число : 7681. Можно проверить, вычев из этого числа 6817. Получим 864