Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации 5 вк??ючена в сеть с напряжением 220 В Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки

Физика

Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации 5 вк??ючена в сеть с напряжением 220 В Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки

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