Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации 5 вк??ючена в сеть с напряжением 220 В Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки
Физика
Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации 5 вк??ючена в сеть с напряжением 220 В Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220/5 = 44 вольта.................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Что такое относительная влажность воздуха? Напишите определение этого термина, п??нятно, но грамотно .Зараннее спасибо.