Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации 5 вк??ючена в сеть с напряжением 220 В Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки

Физика
Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации 5 вк??ючена в сеть с напряжением 220 В Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220/5 = 44 вольта.................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Откуда походит названия улици Зеленая
Ответить
Химия
Высшие оксиды.Что это?
Ответить
Информатика
Дано: N=65536, I=16 бит. Найти: V текстовой информации - ?
Ответить
Физика
Что такое относительная влажность воздуха? Напишите определение этого термина, п??нятно, но грамотно .Зараннее спасибо.
Ответить
Химия
Химические явления которые мы выполняем в повседневной жизни
Ответить