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Первое мычит, второе жужжит, А целое спокойно на голове лежит
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Первое мычит, второе жужжит, А целое спокойно на голове лежит
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