Сумма n последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,вычисляется по формуле A=(n ?? квадрате + n)деленная на 2.Сколько последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,надо сложить ,чтобы в сумме получилось 55? Решите очень ...

Математика
Сумма n последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,вычисляется по формуле A=(n ?? квадрате + n)деленная на 2.Сколько последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,надо сложить ,чтобы в сумме получилось 55? Решите очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(n^2+n)/2=55 n^2+n=110 Решаем квадратное уравнение n^2+n-110=0 n1=-11 n2=10 Отрицательный результат в нашем случае не имеет смысла. Ответ: 10
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