Сумма n последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,вычисляется по формуле A=(n ?? квадрате + n)деленная на 2.Сколько последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,надо сложить ,чтобы в сумме получилось 55? Решите очень ...

Математика

Сумма n последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,вычисляется по формуле A=(n ?? квадрате + n)деленная на 2.Сколько последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,надо сложить ,чтобы в сумме получилось 55? Решите очень нужно

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