Сумма n последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,вычисляется по формуле A=(n ?? квадрате + n)деленная на 2.Сколько последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,надо сложить ,чтобы в сумме получилось 55? Решите очень ...
Математика
Сумма n последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,вычисляется по формуле A=(n ?? квадрате + n)деленная на 2.Сколько последовательных натуральных чисел ,начиная с 1,надо сложить ,чтобы в сумме получилось 55? Решите очень нужно
Ответ(ы):
Гость:
(n^2+n)/2=55 n^2+n=110 Решаем квадратное уравнение n^2+n-110=0 n1=-11 n2=10 Отрицательный результат в нашем случае не имеет смысла. Ответ: 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Обществознание