Какие субъекты РФ входят в Северо-Западный район?

География
Какие субъекты РФ входят в Северо-Западный район?
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Автор: Гость
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Гость:
Если имеется ввиду Северо-Западный экономический район, то: Новгородская область, Псковская область, Ленинградская область, Калининградская область, г.Санкт-Петербург
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