Какие субъекты РФ входят в Северо-Западный район?
География
Какие субъекты РФ входят в Северо-Западный район?
Ответ(ы):
Гость:
Если имеется ввиду Северо-Западный экономический район, то: Новгородская область, Псковская область, Ленинградская область, Калининградская область, г.Санкт-Петербург
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите площадь равнобедренного треугольника если угол при основание равен 75 градусов а его боковая сторона 6см
География
В каких климатических поясах расположена территория Антарктиды? Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке.
Математика
Русский язык