Портниха купила ткань, чтобы сшить платья, на каждое из которых расходует по 2 3/4 м ??кани. Для этого ей пришлось отрезать от рулона 7 раз. Сколько платьев сшила портниха? Сколько метров ткани купила портниха?

Алгебра
Портниха купила ткань, чтобы сшить платья, на каждое из которых расходует по 2 3/4 м ??кани. Для этого ей пришлось отрезать от рулона 7 раз. Сколько платьев сшила портниха? Сколько метров ткани купила портниха?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 3/4=275 см ткани на 1 платье 275*7=1925см отрезала на 7 платьев возможно осталось еще 275 см на 8-е платье итого 1925+275=2200см=2м20см ткани куплено на 8 платьев
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