Портниха купила ткань, чтобы сшить платья, на каждое из которых расходует по 2 3/4 м ??кани. Для этого ей пришлось отрезать от рулона 7 раз. Сколько платьев сшила портниха? Сколько метров ткани купила портниха?

Алгебра

Портниха купила ткань, чтобы сшить платья, на каждое из которых расходует по 2 3/4 м ??кани. Для этого ей пришлось отрезать от рулона 7 раз. Сколько платьев сшила портниха? Сколько метров ткани купила портниха?

Автор: Гость