Что значит лёд прильнёт к воде Бальмонт к зиме стих срочно
Литература
Что значит лёд прильнёт к воде Бальмонт к зиме стих срочно
Ответ(ы):
Гость:
Это означает лед прильнет к воде -вода покроется корочкой льда.
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