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Извините за тупой вопрос номер 3
Математика
Извините за тупой вопрос номер 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10+30=40 шкафов 40-12=28...
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