первое задание, помогите пожалуйста
Математика
первое задание, помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.8+(-7.3)=3.8-7.3=3.5 -6.4+10.2=3.8 -4.6+(-5.9)=-4.6-5.9=-10.5 -7.6+7.6=0 2.8-5.3=-2.5 -19.6-4.6=-24.2 -6.6-(-12.3)=-6.6+12.3=5.7
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