Первоклассники нарисовали 18 рисунков а второклассникив 2 раза меньше сколько рис??нков нарисовали второклассники и первоклассники вместе?

Математика

Первоклассники нарисовали 18 рисунков а второклассникив 2 раза меньше сколько рис??нков нарисовали второклассники и первоклассники вместе?

Автор: Гость