Первоклассники нарисовали 18 рисунков а второклассникив 2 раза меньше сколько рис??нков нарисовали второклассники и первоклассники вместе?

Математика
Первоклассники нарисовали 18 рисунков а второклассникив 2 раза меньше сколько рис??нков нарисовали второклассники и первоклассники вместе?
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Ответ(ы):
Гость:
27 рисунков нарисовали первоклассники и второклассники вместе
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