Первоклассница Лида обменял свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие?
Обществознание
Первоклассница Лида обменял свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сфере права...........
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