Первоклассница Лида обменял свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие?

Обществознание

Первоклассница Лида обменял свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие?

Автор: Гость