Первоклассница Лида обменял свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие?

Обществознание
Первоклассница Лида обменял свою чистую тетрадь на красивую заколку. К какой сфере жизни общества относится это действие?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сфере права...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На а суммов купили 8 кг винограда первого сорта и 20 кг второго сорта. Сколько стоит 1 кг винограда каждого сорта, если 5 кг винограда первого сорт...
Ответить
Математика
Номер 290, дам 30 баллов
Ответить
Химия
Число атомов водорода в молекуле алкана со значением относительной молекулярной массы 100 составляет..?
Ответить
Математика
Головоломка со спичками, какую спичку нужно переставить? 5+13-8=15 помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Топик weather forecast for tommorow
Ответить