Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 50 км/ч на оставшейся части п??ти он половину времени ехал со скоростью 40 км/ч и половину времени со скоростью 20 км/ч . Найти среднее значение модуля скорости автомобиля

Физика
Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 50 км/ч на оставшейся части п??ти он половину времени ехал со скоростью 40 км/ч и половину времени со скоростью 20 км/ч . Найти среднее значение модуля скорости автомобиля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На второй полвине средняя скорость 30 на всем 37,5
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