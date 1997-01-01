Распределите по группам слова в которых буквы е ё ю я обозначают а) один звук б) два звука
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Распределите по группам слова в которых буквы е ё ю я обозначают а) один звук б) два звука
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Гость:
Правильный ответ буква Б Отметь как лучший пожалуйста
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