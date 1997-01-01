Распределите по группам слова в которых буквы е ё ю я обозначают а) один звук б) два звука

Русский язык
Распределите по группам слова в которых буквы е ё ю я обозначают а) один звук б) два звука
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ буква Б Отметь как лучший пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Correct the mistakes in these sentences. 1. We lived here since 1997. 2. I've been ill since two days. 3. How long do you know him? 4. Susi...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста )11
Ответить
Английский язык
2,7 задание Спасибо. Ах Жаль Что Мне Не Ответят
Ответить
Математика
Замените в числе 76*4*8 звёздочки цифрами так, чтобы оно делилось на 72. Указать все такие числа.
Ответить
Русский язык
Если сложить фан+тик,что получится?
Ответить