2,7 задание Спасибо. Ах Жаль Что Мне Не Ответят

Английский язык
2,7 задание Спасибо. Ах Жаль Что Мне Не Ответят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.continents islands million both government mean meant ancient lay part
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