Если сложить фан+тик,что получится?

Русский язык
Если сложить фан+тик,что получится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фаньтик получиться наверное 
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