Для приготовления этого вида красок нужно отделить желток от белка свежего курин??го яйца, выпустить его в стакан, добавить воду в объеме, равном объему желтка и добавить 5-6 капель уксусной кислоты. К этой смеси остается добав...

Биология
Для приготовления этого вида красок нужно отделить желток от белка свежего курин??го яйца, выпустить его в стакан, добавить воду в объеме, равном объему желтка и добавить 5-6 капель уксусной кислоты. К этой смеси остается добавить хорошо измельченное красящее вещество (пигмент) и растирать красочную массу в течении 2-4 часов. Как называется такой вид красок? Выберите правильный вариант. 1. акварель 2. гуашь 3. масляная 4. темпера 5. акрил 6. тушь ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Гость:
4. темпера. .........
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