Доклад на тему лес 3 клаас

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Лес - это часть нашей природы, которая очень важна для человека. Это среда обитания многих животных и птиц. Часто человек использует дары леса в своих целях. Деревья вырабатывают кислород, который так необходим человеку. Люди охотятся в лесу, собирают грибы и ягоды, рубят деревья. Нужно охранять и оберегать леса, поскольку человек может их окончательно уничтожить.