Почвенные организмы как часть биоценоза их влияние на состояния почвы

Биология
Почвенные организмы как часть биоценоза их влияние на состояния почвы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они являются природными разрыхлителями почв, тем самым вносят больше кислорода а также удобряют её, растения получают его ( кислород) через корни.
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