Почвенные организмы как часть биоценоза их влияние на состояния почвы
Биология
Почвенные организмы как часть биоценоза их влияние на состояния почвы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они являются природными разрыхлителями почв, тем самым вносят больше кислорода а также удобряют её, растения получают его ( кислород) через корни.
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