Звуко буквенний аналіз слів читання, клюють, дзвін, жовтень

Гость: Гость:

1.читання 2.чи-тан-ня 3.[ч и т а н: 'а], [- о - о - = о] 4.звуків 6, букв 7 1.клюють 2.клю-ють 3.[к л' ю й'у т'], [- = о о -] 4.звуків 4, букв 6 1.дзвін 2.дзвін 3.[дз в і н], [- - о -] 4.звуків 4, букв 5 1.жовтень 2.жов-тень 3.[ж о в т е н'], [- о - - о =] 4.звуків 6, букв 7