Напишіть будьласка 2 речення умовної форми 2 речення наказової 2 речення дійсної
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Напишіть будьласка 2 речення умовної форми 2 речення наказової 2 речення дійсної
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УМОВНИЙ: Я б полетіла(-в) далеко-далеко на небо, та не маю крил. Справжній друг такого б не робив. НАКАЗОВИЙ: Поважайте тих, хто до вас не байдужий. Твори добро і воно обов'язково повернеться до тебе. ДІЙСНИЙ: Люблю свою Батьківщину. Я голодний, бо ще й не снідав.
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