Напишіть будьласка 2 речення умовної форми 2 речення наказової 2 речення дійсної

Гость: Гость:

УМОВНИЙ: Я б полетіла(-в) далеко-далеко на небо, та не маю крил. Справжній друг такого б не робив. НАКАЗОВИЙ: Поважайте тих, хто до вас не байдужий. Твори добро і воно обов'язково повернеться до тебе. ДІЙСНИЙ: Люблю свою Батьківщину. Я голодний, бо ще й не снідав.