Древняя Греция, помогите решить пожалуйста
История
Древняя Греция, помогите решить пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. а 12. в,б 13. а (?) 14. 1. д 2. в 3. б 4. а 5. г 6. е 15. а(г) 16. б
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