Древняя Греция, помогите решить пожалуйста

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Древняя Греция, помогите решить пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. а 12. в,б 13. а (?) 14. 1. д       2. в       3. б       4. а       5. г       6. е 15. а(г) 16. б
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