Вместе с за 3 дня туристы прошли 37 км другого дня прошли 10км а третього 15 км сколько км прошлы першого дня видповидь

Математика
Вместе с за 3 дня туристы прошли 37 км другого дня прошли 10км а третього 15 км сколько км прошлы першого дня видповидь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может надо узнать сколько за один день?
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