Составьте рассказ от лица ремесленника или купца. Пожалуйста...

История
Составьте рассказ от лица ремесленника или купца. Пожалуйста...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ремесленник . Сегодня я продал два кувшина и получил заказ на Два золотых . У моего дома крыша укрыта бамбуком , есть небольшая грядка,и растёт вкуснейший виноград из которого мы делаем своё домашнее вино и продаём его , благадаря которому получаем больше прибыли . Мы позавтракали булкой и стаканом молока ,так как сегодня выходной мы собрались с сынишкой на рыбалку,(сегодня праздник богини Маат ) жена будет жарить рыбу ,будем с гостями пробовать только настаявшееся вино. А дети как всегда будут прыгать у костра .
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