Написать сочинение на тему: "Почему Владимир Дубровский стал разбойником"УМОЛЯЯЯ??Ю
Литература
Написать сочинение на тему: "Почему Владимир Дубровский стал разбойником"УМОЛЯЯЯ??Ю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смерть отца , завладение домом стало для Владимира ударом . Он находился в своем доме , который он должен оставить , увидел портрет своей матери , переписку родителей , услышал голоса подъячих , которые потреюовали то одно , то другое . И поджег дом . Это был его первый разбойничьий поступок . Потом Владимир стал поджигать дома помещиков, грабить и тд. В этих людях он видел Троекурова . Другой причиной стало , что Владимиру не на , что было жить . Так же он не надеялся на защиту государства , везде нужны денги .
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