Написать сочинение на тему: "Почему Владимир Дубровский стал разбойником"УМОЛЯЯЯ??Ю

Гость: Гость:

Смерть отца , завладение домом стало для Владимира ударом . Он находился в своем доме , который он должен оставить , увидел портрет своей матери , переписку родителей , услышал голоса подъячих , которые потреюовали то одно , то другое . И поджег дом . Это был его первый разбойничьий поступок . Потом Владимир стал поджигать дома помещиков, грабить и тд. В этих людях он видел Троекурова . Другой причиной стало , что Владимиру не на , что было жить . Так же он не надеялся на защиту государства , везде нужны денги .